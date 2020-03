FAKTA: Ny prognose for coronavirus viser lavere smittetryk

Statens Serum Institut har udgivet en prognose, hvor det vurderes, at det er forsvarligt at genåbne Danmark.

På et pressemøde mandag aften fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen vil påbegynde en gradvis åbning af Danmark efter påske, hvis befolkningen fortsætter fornuftig adfærd.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak fortalte samtidig på pressemødet, at smittetrykket er halveret.

Statens Serum Institut har mandag udgivet en ny prognose for coronaepidemiens fremtidige udvikling.

Her er nogle af punkterne fra rapporten, som statsministeren blandt andet talte ud fra på pressemødet:

* Det vurderes, at det aktuelle smittetryk i Danmark er på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne, der den seneste tid har lukket Danmark ned.

* Smittetrykket falder fra cirka 2,6 den 12. marts til 1,4 den 24. marts. Det betyder, at en smittet person tidligere i gennemsnit smittede 2,6 personer, hvilket er faldet til 1,4 personer.

* Hvis alle tiltag ophæves efter 13. april, så vil smittepresset stige betydeligt.

* I forbindelse med en trinvis genåbning henviser Statens Serum Institut til en række opmærksomhedspunkter.

- Der skal tages hensyn til belastningen, som sygehuspersonalet oplever. Det er, fordi der forventes et langvarigt genåbningsforløb, hvor der stilles store krav til personalet.

- At holde afstand, hjemmearbejde, videomøder, god hygiejne og begrænse forsamlinger skal være bærende elementer i en forsvarlig genåbning.

* Danmark er på vej ind i den femte epidemiuge, og der er omfattende spredning af coronavirus i samfundet.

* Hvis den nuværende situation fastholdes gennem lang tid, vil epidemien fortsætte i en relativt afdæmpet form.

* Epidemien er skiftet fra et kortvarigt 12-ugers forløb til et meget langstrakt forløb med et lavere toppunkt.

Kilder: Statens Serum Institut.

/ritzau/