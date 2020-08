FAKTA: Ny styrelse skal få asylansøgere til at rejse

Den nye Hjemrejsestyrelse er et led i regeringens mål om at få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) indvier tirsdag den nye Hjemrejsestyrelse.

Den nye myndighed har den ene opgave at få sendt asylansøgere hjem, hvis de ikke har et lovligt ophold i Danmark.

Læs om Hjemrejsestyrelsen her:

* Regeringen besluttede i april 2020 at oprette Hjemrejsestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

* Hjemrejsestyrelsen har den 1. august 2020 overtaget en række opgaver fra politiet og Udlændingestyrelsen.

* Den nye styrelses hovedsæde er i Birkerød, og styrelsen vil komme til at bestå af cirka 250 medarbejdere fra 2021.

* I spidsen for den nye styrelse er direktør Claes Nilas. Han kommer fra en stilling som vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering.

* Hjemrejsestyrelsen kommer til at rådgive, undervise og planlægge hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark.

Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet.

/ritzau/