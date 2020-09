FAKTA: Nye boligskatter er blevet udsat ad flere omgange

Hvis det nye system til ejendomsvurderinger bliver udskudt, vil det ikke være første gang. Få overblik her.

Folketingets skatteordførere er indkaldt til et møde onsdag aften med skatteminister Morten Bødskov (S).

Flere ordførere frygter, at indkaldelsen til mødet skyldes, at systemet, som skal vurdere ejendomme, bliver udskudt yderligere.

Det vil i så fald ikke være første gang, at processen bliver udsat.

Læs mere om forløbet med nye boligskatteregler her:

* I 2007 konkluderede Skatteministeriets Interne Revision, at opgaven med at vurdere ejendomme i Danmark løses på et "meget lavt kvalitetsniveau".

* Skatteministre under VK-regeringen forsøgte flere gange frem til 2011 at få afskaffet de usikre ejendomsvurderinger til fordel for en mere sikker beskatning.

Hver gang blev forsøgene afvist af Finansministeriet, der var bange for, at staten og kommunerne så ville miste skatteindtægter.

* Efter valget gennemførte skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) 2011-vurderingen, der fastholdt de usikre ejendomsvurderinger.

* I 2013 forlængede skatteminister Holger K. Nielsen (SF) 2011-vurderingen af ejerboliger til også at gælde i 2013 og 2014.

* Et ekspertudvalg, Engberg-udvalget, opgav i september 2014 at finde en metode til at vurdere grundes værdi på. Det var ikke muligt at finde en metode, der var rimelig sikker, mente udvalget.

* Et bredt flertal i Folketinget aftalte i november 2016 at fastholde beskatningen af grundværdien som den største og vigtigste del af ejendoms- og boligbeskatningen.

* Et bredt flertal i Folketinget blev i maj 2017 enige om en aftale, der giver danskerne nye boligskatteregler.

* Skatteministeriet har dog haft store problemer med at udvikle et nyt system til at vurdere ejendomme og ikke mindst grundene. De første vurderinger skulle have været klar sidste år, men er blevet udsat to gange.

* Inden valget i 2019 udsatte regeringen lovforslaget, der skulle gennemføre de nye boligskatteregler, til efter valget.

* 23. oktober 2019 stod det klart, at de nye boligskatteregler ikke træder i kraft i 2021 som planlagt, men først i 2024. Det skyldes, at it-systemerne ikke bliver klar til planlagt tid.

* 15. maj 2020 bliver et bredt flertal af Folketingets partier enige om en boligaftale, som betyder, at ejendomsværdiskatten lempes med cirka tre milliarder kroner i 2021-2023.

Samtidig sikrer aftalen, at grundskylden højst kan stige med 2,8 procent årligt i 2022 til 2024.

Kilder: Skatteministeriet, Politiken.

/ritzau/