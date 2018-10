FAKTA: Nye Borgerlige er tre år gammelt

* Nye Borgerlige blev grundlagt i efteråret 2015. 19. oktober blev partiet og dets navn præsenteret af formand Pernille Vermund og næstformand Peter Seier Christensen.

* Partiet stiller op ved det kommende folketingsvalg under bogstavet D.

* Partiet bekender sig til klassiske, konservative dyder, men vil føre samme økonomiske politik som Liberal Alliance. Værdi- og udlændingepolitikken har ligheder med Dansk Folkeparti.

* 21. september 2016 meddelte partiet, at det var lykkedes at samle de mere end 20.000 underskrifter, der skal til for at blive opstillingsberettiget til et folketingsvalg.

* Partiet har 4361 medlemmer og har lokalforeninger over hele landet, dog ikke i alle valgkredse.

* Ved det kommende valg vil partiet være repræsenteret med mindst fire kandidater i hver storkreds.

* Ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af fem faste meningsmålinger fra fem forskellige institutter, står Nye Borgerlige lige nu til at få 2,3 procent af stemmerne.

* Det kan i givet fald sende partiet i Folketinget med fire mandater.

/ritzau/