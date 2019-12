FAKTA: Nye Borgerlige iværksætter sjælden paragraf

Paragraf 42, som blev indført i 1953, giver mulighed for en folkeafstemning, hvis der samles 60 underskrifter.

Nye Borgerlige har længe truet med at aktivere Grundlovens paragraf 42, hvis regeringen ifølge partiet lemper udlændingepolitikken.

Det mener partiet, at regeringen har gjort, efter at et lovforslag, som giver et midlertidigt tilskud til børnefamilier berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen, blev vedtaget fredag.

Læs her for at forstå paragraf 42, som kun én gang har ført til folkeafstemning:

* Paragraf 42 blev indført i 1953 og handler om retten til at sende lovforslag til folkeafstemning. Meningen er, at den skal beskytte et stort mindretal mod at blive stemt ned af et snævert flertal.

* Hvis et lovforslag træder i kraft, kan et mindretal forhindre det ved at samle underskrifter fra mindst 60 folketingsmedlemmer.

* Men de skal være hurtige, for der må kun gå tre hverdage, fra lovforslaget er vedtaget, til at underskrifterne er indsamlet. Nye Borgerlige har ifølge Folketingets Oplysning indtil midnat juleaften.

* Kravet og underskrifterne skal afleveres til Folketingets formand.

* Grundlovens paragraf 42 stk. 2 siger, at en lov først gælder, når den er underskrevet af dronningen. Det er kun i helt særlige tilfælde, at dronningen må underskrive en lov inden tre hverdage, fordi mindretallet skal have en reel mulighed for at få loven sendt til folkeafstemning.

* Paragraf 42 stk. 6 er en undtagelsesbestemmelse, hvor alle de love, som ikke kan komme til folkeafstemning, bliver beskrevet. Det er mest love om skatter, økonomi og udenrigspolitiske forhold, der ikke kan komme til folkeafstemning.

* I 1963 blev paragraffen brugt. Fire jordlove, som venstrefløjen vedtog, blev forkastet af danskerne ved en folkeafstemning.

Kilde: Folketinget.

/ritzau/