FAKTA: Økologisk landbrug kan sænke indhold af grovfoder

Et politisk flertal imødekommer ønsker fra dansk landbrug for at lette konsekvenserne af tørken.

Danske landmænd står, ligesom resten af landets borgere, overfor den værste tørke i mange år.

Men hvor det for de fleste oftest betyder lidt ekstra sved på panden og aflyste grillfester på grund af brændingsforbud, volder det landbruget store problemer.

Det ekstraordinært tørre vejr har fået et flertal i Folketinget til at imødekomme ønsker fra dansk landbrug for at lette tørkens konsekvenser. Flertallet består af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse tirsdag.

Her kan du se, hvordan flertallet vil lette kravene:

* Økologiske landbrug kan i en periode sænke indholdet af grovfoder i foder til kvæg fra 60 til 50 procent uden at miste deres status som økologisk.

* Økologiske landbrug kan gives dispensation til at bruge foder, som er høstet på marker, der er under omlægning til økologi, og derfor dyrkes efter økologiske principper.

* Der gives tilladelse til at høste græs på brakarealer og bruge dette til foder. Bekendtgørelsen ændres hurtigst muligt.

For landmænd, der vurderer, at situationen for deres dyr er sådan, at det slet ikke kan vente til 1. august, gøres der opmærksom på metoderne til bortskræmning af eventuelt vildt.

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet

/ritzau/