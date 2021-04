Fakta om børns trivsel og sport

* Center for Ungdomsforskning har lavet en rapport om børns trivsel i forbindelse med fritidsaktiviteter.

* Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse. 14 skoler, 1093 børn og 491 forældre har medvirket.

* En ud af fem sportsudøvere har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet.

* 9 procent er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af drilleri eller mobning.

* Børnefodbolden er kendetegnet ved en konkurrencepræget kultur. For nogle er det givende at være en del af, men for 22 procent er det en blandt flere årsager til, at fodbolden bliver valgt fra.

* Sprogbruget i fodboldklubberne skiller sig ud ved at være hårdere end i andre sportsgrene.

Kilde: Rapport fra Center for Ungdomsforskning og Mary Fonden

/ritzau/