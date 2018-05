Fakta om dyretransporter og kontroller

* Ifølge Danmarks Statistik er antallet af eksporterede levende grise steget generelt fra 200.000 for 25 år siden til 14 millioner i 2017.

* Alene de seneste fem år er antallet af eksporterede grise steget med 4,6 millioner stort set alle sammen på dyretransporter med en rejsetid på over otte timer.

* To ud af tre eksporterede grise fra Danmark blev sidste sendt ud på lange dyretransporter på over otte timer.

* Ifølge Dyrenes Beskyttelse er der op mod 30.000 transporter årligt med levende svin ud af landet.

* EU-Parlamentet besluttede i marts at lave en rapport, der skal afdække, om reglerne om dyretransporter efterleves

* I et samråd med daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i 2016 tilkendegav han, at regeringen støtter et max på otte timers transport.

Kilder: Dyrenes Beskyttelse, Folketinget.dk

/ritzau/