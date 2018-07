FAKTA: Om hjertepatienters forhold

Med 470.000 hjertepatienter er der brug for mere kapacitet i regionerne, siger Hjerteforeningens direktør.

Alle hjertepatienter har ret til at blive udredt inden 30 dage og behandlet inden 30 dage.

Men nye tal fra Sundhedsstyrelsens viser, at flere regioner i første kvartal havde svært ved at udrede hjertepatienter inden fristen på 30 dage.

* Sundhedsstyrelsens overvågning viser, at udredningsretten i hele landet blev overholdt i 76 procent af tilfælde i 1. kvartal af 2018. Det er færre end i 2017, da 81 procent blev udredt inden 30 dage.

* I Region Sjælland overholdes udredningsretten i 43 procent i 1. kvartal af 2018. Det er et fald på 32 procentpoint sammenlignet med 4. kvartal i 2017.

* Region Hovedstaden overholdt udredningsretten i 74 procent af tilfælde i 1. kvartal mod 81 procent i 4. kvartal.

* Sundhedsstyrelsen har besluttet, at hjertepakker sløjfes i 2017. Fremover skal hjerteområdet overvåges via et nyt dansk Hjerteregister.

* Indtil videre overvåger Sundhedsstyrelsen hjerteområdet med en midlertidig model.

* Modellen fokuserer på at overholde gældende patientrettigheder, som udredningsretten og maksimale ventetider samt øvrige kritiske indikatorer.

Kilde: Hjerteforeningen

/ritzau/