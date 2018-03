Fakta om isdøgn

* Hvis maksimumtemperaturen målt over et helt døgn holder sig under 0 grader, kaldes døgnet et isdøgn.

* Denne situation var for første gang denne vinter opfyldt på samtlige DMI's vejrstationer tirsdag.

* Den højeste temperatur, DMI registrerede i Danmark hele tirsdagsdøgnet, var minus 2,2 grader ved Hammer Odde Fyr på Bornholm.

* Landsdækkende isdøgn forekommer næsten hver vinter. Det seneste, vi oplevede, var 8. februar 2017.

* Prognoserne tyder på, at vi muligvis får endnu et landsdækkende isdøgn i marts for første gang i en del år.

Kilde: DMI.

/ritzau/