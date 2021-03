Fakta om kommunernes nye it-systemer

* Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) er to nye it-systemer, der skal sikre mere automatisering i kommunernes udbetaling af ydelser til borgerne.

* Det skal spare tid for de ansatte og gøre det billigere for kommunerne.

* Selskabet, der står for implementeringen, hedder Kombit. Det er ejet af kommunerne.

* Begge systemer skulle have været rullet ud i 2017, men blev forsinket og først rullet ud i 2020.

* En af grundene til problemerne med systemerne er, at lovgivningen på området er meget kompliceret og visse steder også åben for fortolkning. Og det kan et automatiseret it-system ikke finde ud af.

* For at fejlene ikke skal gå ud over borgerne, bliver de ansatte nødt til at lave såkaldte "workarounds". Det betyder, at de ansatte skal arbejde rundt om en fejl i systemet. Den proces, der skulle være automatiseret, kommer så til at tage endnu længere tid end før.

Kilder: Søren Lauesen, Kombit, HK kommunal

/ritzau/