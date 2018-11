Fakta om milliardmidler til forskning i 2019

Pengene til forskning skal blandt andet gå til forskning i droner, robotter og menneskets adfærd fra fødslen.

Samtlige partier i Folketinget er fredag blevet enige om en aftale, der giver 1,394 milliarder kroner til forskning og udvikling næste år.

Af midlerne udgør forskningsreserven, som er provenuet fra reform af førtidspension og fleksjob fra juni 2012, i alt 958 millioner kroner.

Der bliver blandt andet sat penge af til følgende i 2019:

* 390 millioner kroner til Danmarks Innovationsfond.

Midlerne er afsat til forskning inden for områder, hvor forskningen kan bidrage til at løse samfundsudfordringer, og/eller hvor offentligt-privat forskningsarbejde kan bidrage til udvikling og vækst i erhvervslivet.

Fonden forsker blandt andet i grøn vækst, bedre sundhed og nye teknologiske muligheder, herunder robotter og droner.

* 262 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond.

Midlerne er blandt andet afsat til fondens arbejde med fortsat at udvikle forskning inden for digitale teknologier og mennesker og samfund.

Der skal blandt andet forskes i barnets første 1000 dage, som vurderes til at have stor betydning for barnets videre færden i livet.

Forskningen i fonden har også fokus på social mobilitet og indsatser, der skal have en effekt på socialt udsatte, familier og børn.

Målet er at få udfoldet potentiale og skabe god integration og reducere omfanget af marginalisering og parallelsamfund.

77 millioner kroner af de 262 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond er afsat til at støtte de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning.

* Blandt de øvrige forskningsmidler for 2019 er:

* 343 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer. Herunder 250 millioner kroner til Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

* 331 millioner kroner til større forskningsinitiativer. Blandt andet 180 millioner kroner til pionercentre, som er særlige og fremragende forskningscentre.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

