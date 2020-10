Fakta om mindsteløn i EU

* 21 EU-lande har i dag en lovbestemt mindsteløn. De seks øvrige EU-lande - herunder Danmark - har kollektive aftalemodeller.

* Kommissionen mener, at lønaftaler indgået af arbejdsmarkedets parter er den bedste måde at sikre rimelig løn og gode forhold. Derfor forsøger direktivet at fremme disse.

* I de lande, der har lovbestemt mindsteløn, skal man sikre en tilstrækkelig løn og gode vilkår ved at opstille helt klare kriterier for mindsteløn, begrænse lønforskelle mellem sektorer og sociale partnere skal inddrages.

* EU-Kommissionen vil overvåge udviklingen i landene.

* Lande med en dækningsgrad på over 70 procent, som Danmark, er ikke omfattet af disse krav. 70 procent ses som en nedre grænse for, om landet er dækket af aftaler, der sikrer gode løn- og arbejdsforhold.

Kilder: EU-Kommissionen

/ritzau/