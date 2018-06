Fakta om regeringens LGBTI-handlingsplan

* I alt 13 ministre er involveret i regeringens nye LGBTI-handlingsplan med 42 initiativer. Det er første gang nogensinde, at en dansk regering lancerer en handlingsplan på området.

* Der er afsat 25 millioner kroner til planen. Pengene kommer fra satspuljen 2018.

* Handlingsplanen har blandt andet fokus på:

- Fremme af åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet: Blandt andet dialog med virksomheder og organisationer om åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdspladsen.

- Bekæmpelse af fordomme blandt unge og fremme af åbenhed i uddannelse: Blandt andet seksualundervisningen i læreruddannelsen.

- Gennemgang af lovgivning på tværs af områder: Det skal blandt andet undersøges, om der bør åbnes for juridisk kønsskifte for transkønnede børn og unge under 18 år.

- Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår: I 2021 gennemføres en trivsels- og levevilkårsundersøgelse blandt LGBTI-personer.

Kilde: "Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer". Udarbejdet af Udenrigsministeriet for regeringen.

/ritzau/