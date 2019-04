Fakta om studiet

* Studiet omfatter alle patienter, der i 2014 og 2015 modtog en fæcestransplantation for gentagne infektioner med Clostridium difficile - også kaldet dræberdiarre - på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital.

* Det er udført i samarbejde med Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, under ledelse af professor Lars Ehlers, som har stået for de økonomiske beregninger.

* Alle hospitalsudgifter i året før og året efter fæcestransplantationen er gjort op for hver patient.

* Projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden, som har doneret 17 millioner kroner til udvikling og kvalitetssikring af fæcestransplantation, herunder opbygningen af en donor-bæ-bank i Aarhus.

Kilde: Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

/ritzau/