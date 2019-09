FAKTA: Om sundhed ved læger og myndigheder bedst

Sundhedspersonale har størst troværdighed, og knap hver tredje søger gode råd på Google, viser undersøgelse.

Gode råd og vejledning inden for sundhedsområdet kan være en jungle.

Det viser en undersøgelse fra tænketanken Mandag Morgen og den nye online tv-kanal SundhedsTV, som lanceres tirsdag.

Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret survey, og der er indsamlet besvarelser fra 1025 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18-70 år.

Undersøgelsen viser, at andelen af danskere, som synes, det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt, er steget fra 25 procent i 2011 til 48 procent i 2019.

Læs flere resultater fra undersøgelsen her:

* Danskerne har mest tiltro til læger, syge- og sundhedsplejersker på sundhedsområdet.

* Det er da også denne slags personale, som 43 procent af danskerne kontakter som det første, hvis de har brug for gode råd om sygdomme og symptomer. 28 procent tyr til Google som det første.

* Efter sundhedspersonale har myndigheder og patientforeninger højest troværdighed.

* 55 procent angiver, at de tjekker oplysningerne grundigt, når de har læst noget på sundhedsområdet, som har betydning for dem selv og deres helbred.

* Man er nødt til at insistere, hvis man vil have de rette behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet, mener 64 procent.

* 27 procent oplever nogle gange, at information om sundhed og sygdom på nettet har gjort dem mere utrygge end før.

* De fleste mener, at ansvaret for letforståelig sundhedsinformation ligger hos læger og andre sundhedsfaglige samt hos myndighederne.

* 41 procent af de adspurgte mener, at der i høj grad er brug for en faktatjekkende instans, som kan være med til at kvalificere information om sundhed og sygdom på internettet.

Kilde: "Holdninger til sundhedsinformation", Mandag Morgen og SundhedsTV.

/ritzau/