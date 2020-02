Fakta om unge pensionskunder og opsparing

* 27 procent af PFA's kunder under 35 år loggede på pensionskassens hjemmeside i 2019. I 2016 var det 16 procent af de unge kunder.

* Login-stigningen blandt kunderne under 35 år er væsentlig større end blandt PFA's andre kundegrupper. Blandt kunderne over 35 år er der også sket en stigning i antallet af login.

I 2019 skete 47 procent af alle login ved PFA via mobiltelefon. 42 procent skete på desktop, mens de sidste 11 procent skete via tablet. Det er nyt, at antallet af login på mobiltelefon overstiger både desktop og tablet.

I 2018 have 641.961 unge under 35 år en pensionsopsparing, som de indbetalte til. Til sammenligning var tallet 582.953 i 2014.

Kilde: Danmarks Statistik

/ritzau/