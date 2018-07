Fakta om vildsvinehegn

* Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde 22. marts en politisk aftale om at bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin og den afrikanske svinepest ude.

* Hegnet bliver 68 km langt, 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden. Det vil koste cirka 70 millioner kroner. Under førstebehandlingen i Folketinget kom det frem, at industrien bidrager med 30 millioner kroner.

* Der har været udbrud af afrikansk svinepest i Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet og Rumænien.

Kilde: JydskeVestkysten, Naturstyrelsen

/ritzau/