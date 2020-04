FAKTA: Omkring 40.000 vil potentielt skulle testes om dagen

Personer med milde symptomer skal testes for coronavirus - og snart følger også grupper uden symptomer.

Der skrues fremover markant op for testindsatsen i det danske sundhedsvæsen.

Fra slutningen af april kan op mod 12.000 personer skulle testes om dagen, fremgår det af Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer.

Men "snarest" kan det tal nå op over 20.000 - og potentielt kan op mod 40.000 personer skulle testes dagligt, når retningslinjerne udvides yderligere, lyder estimatet.

Her kan du få et overblik over, hvor mange personer sundhedsmyndighederne anslår, man vil skulle kunne teste dagligt.

* Patienter med symptomer skal testes fra 21. april: Cirka 6000 personer om dagen.

- Patienter med lette, moderate og alvorlige luftvejssymptomer, som henvises af egen læge, lægevagt eller akuttelefon.

- Medarbejdere i sundheds- og ældresektoren med lette luftvejssymptomer efter aftale med personaleleder.

* Patienter uden symptomer skal testes fra 27. april: Cirka 6000 personer om dagen.

- Beboere og personale på institutioner såsom plejecentre, hvor der er konstateret smitte hos en beboer eller ansat på institutionen.

- Patienter, der ventes at blive indlagt mere end et døgn på sygehus.

- Patienter, der skal have foretaget særlige procedurer eller undersøgelser i speciallægepraksis, tandlægeklinik og ved ambulante forløb på sygehus.

* Flere patienter uden symptomer skal testes snarest: Cirka 15.000 personer om dagen.

- Personer, der har været i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet med coronavirus. De bør blive testet tre gange i alt. På dag fire, seks og otte efter kontakt.

* Mulige nye grupper, der kan testes på et senere tidspunkt: Cirka 15.000 personer om dagen ifølge et estimat, der "skal kvalificeres yderligere".

- Rutinemæssige test af medarbejdere uden symptomer i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og en række institutioner, hvor der er kontakt med personer i særlige risikogrupper.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.

