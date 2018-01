FAKTA: Otte ulve er genindvandret til Danmark siden 2012

Af otte genindvandrede ulve siden 2012 menes tre stadig at være i live - to i Vestjylland og én i Nordjylland.

Mindst otte ulve er genindvandret til Danmark siden 2012. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum.

Læs om konklusionerne her:

* Mindst otte ulve er beviseligt indvandret fra Tyskland til Danmark siden 2012.

* En blev fundet død i Thy i 2012, tre vurderes at være nulevende i Vestjylland og Nordjylland og have fået et kuld ulvehvalpe, mens fire ulves skæbne er ukendt.

* Forskerne kan ikke udelukke, at de fire ulve, der ikke kan gøres rede for, kan være ofre for ulovlig jagt.

* De nulevende ulve fordeler sig således: En ulv menes at strejfe om i Nordjylland, mens et ulvepar har slået sig ned i et område mellem Holstebro, Herning og Ringkøbing.

* Her har parret avlet otte ulvehvalpe, hvoraf mindst seks vurderes til fortsat at være i live.

* Danmark har siden 2014 haft en forvaltningsplan for ulve.

* Forvaltningsplanen sikrer, at der kan udbetales erstatning til husdyrholdere, der får deres dyr angrebet af ulve.

* Planen sikrer også, at der kan gives tilskud til etablering af ulvesikkert hegn i et afgrænset område i Vestjylland.

* Antallet af ulveangreb på husdyr som eksempelvis får og geder har været stigende.

* Sidste år blev der i årets første 10 måneder konstateret 20 ulveangreb. Det udløste en erstatning på i alt 94.556 kroner.

* Til sammenligning var der i hele 2016 seks dokumenterede ulveangreb, der tilsammen udløste en erstatning på 16.950 kroner.

Kilder: Aarhus Universitet, Miljø- og Fødevareministeriet, Ritzau.

/ritzau/