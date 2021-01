FAKTA: Over 50.000 har startet vaccination mod coronavirus

Den første dosis coronavaccine er givet til knap 0,9 procent af befolkningen, viser tal.

51.512 personer har fået det første stik med vaccinen mod coronavirus. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut, hvor der er talt op indtil klokken 04.30 tirsdag morgen.

Det svarer til, at 0,88 procent af befolkningen har påbegyndt vaccinationen, hvor man i alt skal have to stik med ugers mellemrum.

Danmark er i gang med at vaccinere med Pfizer og BioNTechs vaccine, men snart ventes også Modernas vaccine at blive godkendt til brug i EU-lande.

Statens Serum Institut gør opmærksom på, at der kan være en vis forsinkelse i registreringen af de givne vacciner.

Her kan du se, hvordan vaccinationerne fordeler sig regionalt:

* Region Hovedstaden: 15.751 personer har påbegyndt vaccinationen.

* Region Syddanmark: 10.568 personer.

* Region Sjælland: 7977 personer.

* Region Midtjylland: 11.029 personer.

* Region Nordjylland: 6187 personer.

Her kan du se, hvordan vaccinationerne fordeler sig på aldersgrupper:

* 10-19 år: 108 personer.

* 20-29 år: 3466 personer.

* 30-39 år: 5692 personer.

* 40-49 år: 7861 personer.

* 50-59: 9180 personer.

* 60-69: 7149 personer.

* 70-79: 4926 personer.

* 80-89: 7799 personer.

* 90+: 5331 personer.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/