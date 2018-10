FAKTA: Panel af eksperter om voldtægt

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) beder et panel af eksperter se på voldtægt for at hjælpe ofrene.

Efter kritik af voldtægtssager og behandling af ofrene har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) bedt sine embedsmænd se på andre landes regler. Desuden har han nedsat et ekspertpanel, der består af:

* Amnesty International.

* Dannerstiftelsen.

* Advokat Jytte Lindgård.

* Center for Seksuelle Overgreb (CSO) på Rigshospitalet.

* Professor Ask Elklit fra Syddansk Universitet.

* Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

* Psykolog Svend Aage Madsen.

* Afdelingschef Pernille Breinholdt Mikkelsen fra Justitsministeriet (formand).

Panelet kan inddrage personer fra myndigheder og interesseorganisationer, der kan hjælpe panelet med forebyggelse af voldtægt.

Panelet får også repræsentanter fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten, mens Justitsministeriet lægger sekretariat til arbejdet.

Kilder: Justitsministeriet.

/ritzau/