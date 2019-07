FAKTA: Patienter med ALS dør typisk inden for få år

Sygdommen ALS udvikler sig hurtigt. Muskelsvindfonden vil hjælpe patienterne med overskud fra Grøn Koncert.

Muskelsvind er en fællesbetegnelse for omkring 25 neuromuskulære sygdomme, som giver funktionsnedsættelse i forskellig grad, og som ikke kan helbredes.

Særligt én type - ALS - vil få støtte fra årets overskud fra Grøn Koncert, fortæller Muskelsvindfonden.

Læs mere om sygdommen her:

* ALS er en forkortelse for Amyotrofisk Lateral Sklerose, og mange tror fejlagtigt, at der er tale om en sklerosediagnose.

* Der er derimod tale om en sygdom, der angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som med viljens hjælp styrer musklernes bevægelse.

* ALS viser sig ofte ved, at en eller flere muskelgrupper bliver svage, og det gør, at mange rutinemæssige handlinger bliver svære at udføre.

* Herfra bliver musklerne i kroppen gradvist lammet. Evnen til at tale, synke og trække vejret bliver også påvirket.

* I løbet af tre år gennemlever størstedelen af de ALS-ramte den svækkelse af kroppen, som mennesker med muskelsvind oplever på 50 år.

* Sygdommen påvirker ikke synet, hørelsen eller smags- og følesansen.

* Det er forskelligt fra patient til patient, hvornår muskelgrupperne bliver påvirket over sygdomsforløbet.

* I Danmark er omkring 400 ramt af sygdommen. I gennemsnit er der hver anden dag en person, der får diagnosen.

* ALS diagnosticeres, når man er voksen.

* Fra diagnosen stilles, til man dør, går der typisk tre år.

Kilde: Muskelsvindfonden

/ritzau/