FAKTA: Peberspray kan give blindhed i en halv time

Regeringen og DF vil gøre det lovligt at have peberspray derhjemme. Få et overblik over pebersprays virkning.

Det skal være lovligt for personer over 18 år at have peberspray derhjemme. Og for særligt udsatte personer skal det være lovligt at bære den i offentligheden. Det gælder eksempelvis ofre for stalking.

Det mener regeringen, der til efteråret vil fremsætte et lovforslag, som får støtte fra Dansk Folkeparti.

Se her, hvad en peberspray indeholder, og hvordan den virker:

* Peberspray, også kaldet OC (Oleoresin Capsicum), er beslægtet med tåregas – men er langt stærkere.

* Indholdet består af et udtræk af cayennepeber eller chili iblandet opløsningsmiddel og påfyldt en spraydåse, som indeholder drivmiddel.

* En dåse peberspray indeholder omkring to millioner Scoville Heat-units. En stærk, thailandsk ret indeholder typisk 50 til 200.

* Pebersprayen virker på en afstand på op til seks til syv meter.

* Den medfører akutte smerter i øjne og på huden, tåreflåd og flåd fra næsen, vanskeligheder med vejrtrækningen, generelt ubehag samt ufrivillig blinken med eller lukning af øjnene.

* Vand reducerer eller fjerner generelt virkningen hurtigt.

* Når en person rammes af sprayen, er vedkommende i de fleste tilfælde ude af stand til at orientere sig og tvinges derfor til at opgive et eventuelt angreb eller udvise fysisk modstand.

* Blindheden varer i omkring en halv time. Det generelle ubehag forsvinder helt efter to timer, og sprayen giver ikke varige skader.

* Politiet har siden 1. januar 2008 haft peberspray som en fast del af deres udrustning.

Kilde: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Legaldesk.dk og Wikipedia.

/ritzau/