FAKTA: Pfizer-vaccine er over 90 procent virksom

Vaccinen fra selskaberne Pfizer og BioNTech, danskere fra søndag vaccineres med, er over 90 procent virksom.

9750 doser af coronavaccinen fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech er fordelt i landets fem regioner. Vaccinationerne begynder i Danmark og EU søndag.

Vaccinen, der er lavet i fællesskab mellem medicinalvirksomhederne Pfizer og BioNTech, er den første godkendte vaccine i EU.

Bliv klogere på vaccinen her:

* Pfizer og BioNTechs vaccine mod covid-19 har vist sig at give beskyttelse mod covid-19 i 94 procent af tilfældene. Det vil sige en sikkerhed på 94 procent.

* Vaccinen, der kaldes Comirnaty eller mindre mundret BNT162b2, skal tages i to doser med tre ugers mellemrum. Den forventes at give fuld effekt en uge efter, at den anden dosis er taget.

* EU betaler 15,50 euro per dosis svarende til cirka 115,50 kroner ifølge et lækket dokument.

* Vaccinen skal opbevares ved minus 70 grader og er kun holdbar i fem dage i køleskabet.

* Den blev først testet på 43.000 mennesker i en såkaldt fase-3-undersøgelse.

* Der er hidtil ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger. Imidlertid er der rapporteret om nogle få allergiske reaktioner i USA. Det er dog ikke ualmindeligt, at vacciner forårsager milde bivirkninger.

* Vaccinen er allerede godkendt i USA, Canada og Storbritannien, hvor hundredtusindvis allerede har fået vaccinen.

* Den blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) mandag 21. december.

* Danmark har sikret sig adgang til vacciner, der kan vaccinere minimum 1,5 millioner mennesker. Der er lagt billet ind på yderligere 2,6 millioner doser.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, NTB, BBC, AFP, AP og Reuters.

/ritzau/