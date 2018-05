FAKTA: Pisk og opkvalificering skal få flere ledige i job

Nyt udspil fra regeringen skal sikre arbejdskraft i hele landet med skærpede krav og styrket efteruddannelse.

Opsving i dansk økonomi giver de danske virksomheder så meget at lave, at de har svært ved at få ansat medarbejdere nok.

Ifølge regeringen er der behov for flere initiativer til at få ledige i job på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere brancher og områder af landet.

Se elementer af det nye udspil her:

* 20.000 kontanthjælpsmodtagere flyttes fra at være aktivitetsparate til at blive jobparate. Dermed skal de i målrettede forløb for at sluses ind på arbejdsmarkedet.

* Skærpede sanktioner for dagpengemodtagere ved selvforskyldt ledighed og manglende rådighed. Blandt andet vil regeringen fordoble karantæneperiode ved selvforskyldt ledighed fra tre til seks uger.

* Skærpede krav om geografisk mobilitet for ledige og nyuddannede. Øgede krav om geografisk mobilitet skal gælde alle uanset uddannelsesbaggrund - og ikke kun ledige med mellemlang eller lang uddannelse.

* Flere tiltag skal styrke opkvalificering af ledige. Blandt andet skal kontanthjælpsmodtagere have adgang til en regional uddannelsespulje, som giver mulighed for at få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder med behov for arbejdskraft. I dag gælder det kun dagpengemodtagere.

* Samlet foreslår regeringen at bruge 100 millioner kroner til over 20 initiativer i år og 50-60 millioner kroner i årene fremover.

* Udspillet skal forhandles med partierne bag beskæftigelsesreformen, da det delvist er finansieret gennem bevillinger derfra.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet

/ritzau/