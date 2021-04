FAKTA: Politikere skifter parti i begge sider af salen

Tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussen bekræfter nyt parti. Andre har som ham skiftet deres gamle parti ud.

Politikere har ret til at skifte mening og parti, og den ret har mange gjort brug af den seneste tid.

Efter en turbulent tid trak daværende formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen sig fra posten i sommeren 2019, og i begyndelsen af 2021 forlod han partiet.

I weekenden bekræfter Løkke i en klumme i B.T., at han stifter et nyt politisk parti i midten af dansk politik.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen har foreløbig 15.000 danskere meldt sig ind i hans netværk. For at blive opstillingsberettiget skal det nye parti indsamle 20.100 vælgererklæringer.

Der er endnu ingen nuværende folketingsmedlemmer eller andre prominente politikere, der har meldt sig under Løkkes faner. Men onsdag blev tidligere folketingsmedlem for Venstre Jakob Engel -Schmidt ansat som sekretariatschef i netværket.

Lars Løkke Rasmussen er ikke den første, der skifter det gamle parti ud med et nyt. Læs mere om nogle af de seneste års mest markante partihop her:

* I marts i år forlod Britt Bager Venstre efter otte år som folketingskandidat for partiet. Hun skiftede til De Konservative, der har gjort hende til ordfører for uddannelse, forskning og ungdomsuddannelser.

* Marcus Knuth, som sidder på en række ordførerskaber hos De Konservative, skiftede i 2019 til partiet fra Venstre, som han havde siddet i Folketinget for siden 2015.

* I begyndelsen af året forlod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg efter længere tids uro Venstre. Hun er nu løsgænger og altså ikke tilknyttet et bestemt parti.

* I januar i år skiftede folketingsmedlem Ida Auken fra De Radikale til Socialdemokratiet.

* Kort tid inden Aukens exit havde folketingsmedlem Jens Rohde meddelt sin afgang fra De Radikale. Inden da havde han været medlem af Venstre, som han forlod til fordel for De Radikale i 2015. Jens Rohde er nu løsgænger.

* I marts 2020 meldte Rasmus Nordqvist sig ud af Alternativet, og godt en måned senere meldte han sig hos SF.

* Den tidligere kulturminister Uffe Elbæk meldte sig efter 15 år som medlem af De Radikale ud i 2013 og blev løsgænger. Senere samme år stiftede han Alternativet sammen med Josephine Fock. I september 2020 stiftede han sammen med blandt andre Sikander Siddique partiet Frie Grønne.

* I 2013 og 2014 skiftede en gruppe unge SF'ere partiet ud. En af dem var Jesper Petersen, som på nuværende tidspunkt er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Også Mattias Tesfaye, der var næstformand i SF, hoppede til Socialdemokratiet, hvor han i dag er udlændinge- og integrationsminister.

* I 2008 meldte Simon Emil Ammitzbøll-Bille sig ud af De Radikale og blev løsgænger i Folketinget. Senere stiftede han partiet Borgerligt Centrum, som blev lagt sammen med Liberal Alliance. I november 2019 meldte Ammitzbøll-Bille sig ud af Liberal Alliance og stiftede partiet Fremad, som blev nedlagt et år senere. Nu er han løsgænger.

* Naser Khader, som blandt andet er rets- og udenrigsordfører for De Konservative, blev i 2001 valgt til Folketinget for De Radikale og frem til stiftelsen af Ny Alliance i 2007. Han blev løsgænger i 2009 og var det et par måneder, inden han meldte sig ind hos De Konservative.

Kilder: DR og Ritzau.

/ritzau/