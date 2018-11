FAKTA: Praktiserende sololæger er halveret på ti år

Tendensen er, at flere læger skrotter enkeltmandspraksis og går sammen med kolleger i lægehuse.

Antallet af lægeklinikker med blot én enkelt læge ansat er faldende. I stedet slår flere praktiserende læger sig sammen med kolleger i større lægehuse.

Læs om udviklingen her.

* I 2007 var der 1355 praktiserende sololæger. Det er gradvist faldet til 850 sololæger i november 2018.

* Udviklingen skyldes blandt andet, at især yngre læger prioriterer at have et fagligt miljø med flere læger.

* Der kan være fordele og ulemper ved sololæger: Patienten kommer typisk ind til den samme læge. Til gengæld kan det være sværere at komme til hos lægen, fordi lægen holder lukket eller har ferie.

* I større lægehuse vil der være andre læger, der kan tage over for den faste læge, ligesom lægerne kan dække hinanden ind ved ferier.

* Til gengæld kan der være længere afstand til lægen, når læger går sammen i større enheder.

* Selv om der er 850 sololæger, har en stor del af dem etableret samarbejder med andre læger. 419 af sololægerne samarbejder således i en eller anden grad.

Kilder: DR.dk, Praktiserende Lægers Organisation.

