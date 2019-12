FAKTA: Produktion af grøn energi i 2019

Kullet er på retur i den danske produktion af elektricitet, viser nye opgørelser. Det er godt nyt for klimaet.

Et bredt politisk flertal i Folketinget har med klimaloven sat som mål, at Danmark i 2030 skal have skåret 70 procent af CO2-udledningen, set i forhold til 1990.

Det vil kræve hidtil usete forandringer af både energiproduktion og forbrugsmønstre.

Men omstillingen af energisektoren er på rette vej, viser nye tal.

Se mere:

* 2019 bliver rekordår for produktion af grøn strøm i Danmark, viser foreløbige beregninger.

* Vindmøller har produceret 15 TWh (terawatt-timer) strøm, svarende til forbruget i 3,75 millioner husstande. Tidligere rekord: 14,8 TWh (2017).

* Den samlede andel af vedvarende energi i elproduktionen er 72 procent (2017: 71 procent). Det omfatter vind, sol og biomasse (især træpiller).

* Brugen af kul til at fremstille elektricitet er på to år faldet fra 20 procent til nu godt 13 procent. I 2009 fyldte kullet 49 procent.

* I 2004 kostede det i snit 450 gram CO2 at fremstille én kilowatt-time strøm. I 2019 er tallet 157 gram CO2 per kWh ifølge foreløbige beregninger.

Kilder: Dansk Energi, Energistatistik 2018, ENTSO-E.

/ritzau/