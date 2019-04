FAKTA: Rapport konkluderer psykisk mistrivsel hos asylbørn

Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har nedsat appetit og hyppige mareridt, konkluderer Røde Kors-rapport.

Fra december 2018 til januar 2019 har to psykologer fra Røde Kors screenet i alt 56 børn, som er bosat på asylcenteret Udrejsecenter Sjælsmark.

Læs her om rapportens konklusioner:

* Undersøgelsens resultater viser, at børnenes psykiske trivsel er markant dårligere, end hvad der generelt ses hos jævnaldrende børn. De samlede resultater fra SDQ (et screeningværktøj kaldet Strengths and Difficulties Questionnaire) viser, at en stor andel af børnene har signifikante symptomer på psykisk mistrivsel.

* Deraf ville 61 procent af børnene sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, og yderligere 19 procent af børnene ville muligvis opfylde samme kriterier, hvis de blev udredt for det.

* Sammenlignet med en tidligere undersøgelse fra 2010, er der dobbelt så mange af børnene på Udrejsecenter Sjælsmark, der er i høj risiko for psykiske lidelser, end det er tilfældet blandt nyankomne børn.

* Dertil kommer, at halvdelen af de 11-17 årige har symptomer på PTSD (posttraumatisk stresslidelse). En stor del af børnene har nedsat appetit, og en stor del af børnene har problemer med falde i søvn og har hyppige mareridt.

* For forældrenes vedkommende viser screeningen, at over 80 procent af forældrene havde symptomer på psykisk mistrivsel i en grad, der svarer til psykisk lidelse som eksempel angst eller depression.

Kilder: Rapport om børnene på Udrejse Sjælsmark lavet af Røde Kors.

/ritzau/