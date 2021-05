FAKTA: Reformkommission vil have flere unge i uddannelse

Mange unge kommer ikke i gang med en uddannelse, og mange voksne står uden job, siger Reformkommissionen.

Reformkommissionen, som regeringen nedsatte sidste år, er torsdag kommet med sin første delrapport. Senere i år og næste år følger flere rapporter, der skal munde ud i anbefalinger til reformer, der skal styrke arbejdsmarkedet og velfærden.

I den første delrapport peger kommissionen på fem udfordringer:

* Unge med uforløst potentiale.

Lidt under 50.000 unge i aldersgruppen 15-24 år er hverken i gang med eller færdige med en ungdomsuddannelse, og de står samtidig uden job.

Alene blandt de 25-årige har knap 20 procent ingen ungdomsuddannelse.

* Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet.

Trods mange tilbud er omkring 190.000 mennesker enten langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere, syge, ikke jobparate eller på forskellige ydelser, der har det til fælles, at de var tænkt som midlertidige, men er endt med at være mere blivende.

Ikkevestlige indvandrere fra blandt andet Mellemøsten og Nordafrika har, ikke mindst for kvinders vedkommende, en meget lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end folk med dansk oprindelse.

* Uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret.

Uddannelsessystemet i Danmark er opbygget i en anden tid og er ikke gearet til fremtiden. Det kan for eksempel have haft som konsekvens, at for få får taget en erhvervsuddannelse, og at nogle af de videregående uddannelser uddanner de studerende til ledighed. Samtidig bliver efteruddannelse ikke brugt i tilstrækkelig grad.

* Komplekst møde mellem borgeren og det offentlige.

Kravene til opgaveløsninger i den offentlige sektor er helt anderledes i dag, end da den offentlige sektor blev skabt. Det gælder blandt andet valg af uddannelse, antallet af mennesker i det offentlige samt mulighederne for opkvalificering. Borgere oplever ofte, at mødet med det offentlige får en kontraproduktiv effekt.

* Uudnyttet produktivitetspotentiale.

Man kan ikke forvente, at det nuværende arbejdsmarked svarer til det, som erhvervslivet efterspørger i fremtiden. Er det for eksempel nemt nok at skabe nye virksomheder, og er det nemt nok for mennesker at flytte sig mellem virksomheder og brancher.

Kilde: Finansministeriet

/ritzau/