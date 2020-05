FAKTA: Regeringen kommer med klimaudspil uden CO2-afgift

Regeringen ventes onsdag at præsentere et klimaudspil, som blandt andet indeholder mere affaldssortering.

Onsdag præsenterer regeringen forventet et klimaudspil. En stor del af udspillet er dog allerede blevet fremlagt i medierne.

Udspillet er en del af den samlede plan for, hvordan Danmark skal komme i mål med at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

Her er hovedelementer af de ting, der foreløbig er kommet frem om klimaudspillet:

* Ingen CO2-afgift:

Til Børsen fortæller klimaminister Dan Jørgensen (S), at regeringens klimaudspil modsat Klimarådets anbefaling ikke kommer til at indeholde en CO2-afgift.

Dan Jørgensen begrunder det med, at op mod 50.000 danskere har mistet deres job under coronakrisen, og mange virksomheder er i fare for at lukke. Derfor er tiden ikke til CO2-afgifter, siger han.

Klimarådets bud er, at en CO2-afgift skal op i omegnen af 1500 kroner per ton CO2. I dag er afgiften på cirka 170 kroner per ton.

Klimaministerens udmelding vækker skarp kritik fra regeringens støttepartier.

* Mere affaldssortering:

Regeringen vil fremover have danskerne til at sortere husholdningsaffaldet i ti forskellige typer.

Det er mad, papir, pap, metal, glas, plast, restaffald, fødevarekartoner, tekstil og farligt affald. Den øgede affaldssortering skal være med til at fjerne plastikaffald fra forbrændingen.

Desuden skal affaldssorteringen gøres ensartet i hele landet.

* Biomasse skal være bæredygtigt:

Regeringen vil stille en række lovkrav for at gøre biomasse som træflis, træpiller og halm så bæredygtigt som muligt.

Kravene lyder blandt andet på, at træerne til biomassen skal være fældet lovligt. De fældede træer skal desuden genplantes.

Biomasse bliver brugt på de danske kraftværker til at skabe el og varme.

* Billigere at skifte olie- eller gasfyr ud:

Det skal være billigere at varme op med el og dyrere at varme op med sorte energikilder som olie og naturgas, fortæller Dan Jørgensen til Politiken.

Han vil ikke sætte tal på afgiftsændringerne.

Regeringen vil bruge 2,3 milliarder kroner fra 2020-2024 til forskellige initiativer, som skal få flere forbrugere til at skifte olie- og naturgasfyr ud med grønne løsninger som eldrevne varmepumper eller fjernvarme.

Der er i dag omkring 80.000 oliefyr og 380.000 naturgasfyr. Med den foreslåede pakke vil der stadig være flere hundredtusinder tilbage i 2030.

Både Klimarådet og Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning har foreslået, at disse fyr bør være næsten helt udfaset i 2030.

Kilder: Børsen, Ritzau, Politiken.

/ritzau/