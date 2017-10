FAKTA: Regeringen vil ændre regler for patienterstatning

Regionerne er oppe i det røde felt over dele af et lovforslag, der ændrer reglerne for patienterstatning.

Et lovforslag om ændrede regler for patienterstatning giver anledning til panderynker hos Danske Regioner.

* Lovforslaget kan ifølge Danske Regioner koste de fem regioner årlige ekstra udgifter på mellem 60 og 90 millioner kroner.

* Det er udgifter, som regionerne ifølge eget skøn påføres, fordi erstatningsordningen udvides til også at omfatte erstatning for fejl begået af autoriserede sundhedspersoner ansat i private virksomheder.

* En anden del af lovforslaget handler om bedre retssikkerhed for patienter, der er blevet tilkendt erstatning efter eksempelvis en fejloperation.

* Det har været et kritikpunkt, at regionerne i stigende grad anker afgørelser om patienterstatning, således at patienter risikerer at skulle tilbagebetale erstatninger, flere år efter at de har fået den.

* Lovforslaget freder patienten således, at en udbetalt erstatning ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis det er regioner, kommuner, forsikringsselskaber eller staten, der anker afgørelsen.

* Forslaget har været i høring hos en række interessenter og skal derefter videre til politisk behandling på Christiansborg.

Kilder: Danske Regioner, Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

/ritzau/