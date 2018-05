FAKTA: Regeringen vil afskaffe ghettoer frem mod 2030

Indsatser på bolig-, undervisning-, beskæftigelse- og børneområde skal afskaffe udsatte boligområder på 12 år.

Danmark skal være helt fri for ghettoer i 2030. Sådan lyder regeringens ambition i en ny indsats mod de udsatte boligområder og såkaldte parallelsamfund, hvor familier lever i Danmark uden at have egentlig kontakt til det omkringliggende samfund.

Indtil videre er tre delaftaler faldet på plads på bolig-, undervisnings- og beskæftigelsesområderne. Mandag forhandles der videre på børneområdet.

Se dele af aftalerne her:

Bolig:

* I 2030 må der maksimalt være 40 procent almene familieboliger i de områder, der har stået på ghettolisten i fire år - de såkaldt "hårde ghettoer". Det er regeringen enig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF om.

* Den del af ghettoplanen betyder også, at kriterierne vedrørende uddannelse og kriminalitet justeres, så der nu er 30 mod tidligere 22 områder på regeringens ghettoliste.

Undervisning:

* Børn skal gennemføre tre sprogprøver i 0. klasse. Det skal kombineres med intensiv danskundervisning. Prøverne skal være obligatoriske fra skoleåret 2019/2020. Det har regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet besluttet.

* Hvis børn har mere end 15 procent fravær, kan forældrene desuden blive skåret i børnechecken.

Beskæftigelse:

* Folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må ikke flytte til de hårdeste ghettoområder. Det er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF enige om.

Finansiering:

* Indledningsvist blev regeringen enige med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF om finansieringen af ghettoplanen.

* Ti milliarder kroner kommer fra Landsbyggefonden, mens også satspuljen og ubrugte midler til beskæftigelsesområdet bruges til formålet.

Kilder: Regeringen

/ritzau/