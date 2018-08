FAKTA: Regeringen vil give udsatte børn bedre opvækst

Regeringen vil afsætte en milliard kroner på finansloven til initiativer rettet mod udsatte børn.

Regeringen har fredag fremlagt den del af sit finanslovsudspil, der vedrører udsatte børn.

Under overskriften "1000-dages-program - en bedre start på livet" har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) fremlagt en række initiativer, som særligt er rettet mod små, udsatte børn.

Her er et overblik over, hvad udspillet - der har et omfang på én milliard kroner over de kommende fire år - går ud på:

* Dagtilbud af høj kvalitet: Der skal sættes 760 millioner kroner af til flere pædagoger i daginstitutioner med 0-2-årige børn fra sårbare familier. Desuden afsættes 75 millioner kroner til efteruddannelse af pædagoger.

* Hjemme hos familien: 120 millioner kroner er afsat til indsatser i hjemmet frem til 3-års alderen, herunder screening og vejledning.

* Sundhedspleje: 45 millioner kroner til øget sundhedsplejeindsats.

