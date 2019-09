FAKTA: Regeringen vil have dyrere smøger og neutrale pakker

En række tiltag skal sikre, at færre børn og unge ryger. Blandt andet skal tobaksvarer gemmes væk.

Regeringen har fremsat en pakke for, hvad den vil gøre for at sikre et røgfrit miljø for børn og unge. Blandt andet skal en pakke cigaretter koste 50 kroner i 2021.

Her er, hvad regeringen vil gøre:

* Hæve afgiften på cigaretter.

* Indføre neutrale cigaretpakker.

* Skjule tobaksvarer i kiosker, supermarkeder og på tankstationer.

* Sikre effektiv kontrol af kunder ved salg af tobak eller e-cigaretter på nettet.

* Forbyde salg af tobak på uddannelsesinstitutioner, hvor der går børn og unge.

* Indføre forbud mod rygning på alle uddannelsessteder, som har optag af børn og unge under 18 år.

* Gøre skoletiden røgfri for elever i grundskolen.

* Skærpe forbuddet mod tobaksreklamer og sponsorer for eksempel i forbindelse med festivaler.

* Skærpe kravene til nikotinprodukter.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.

/ritzau/