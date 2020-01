FAKTA: Regeringens udspil til udligning mellem kommuner

“Danmark er for lille til store forskelle”. Regeringens udspil til et nyt udligningssystem bliver lige nu fremlagt i Finansministeriet af @Astridkrag og @mfMorten.



“Uligheden i Danmark er større end nogle måske tror” #dkpol



Læs mere her:https://t.co/w3hyTpAAY1… pic.twitter.com/qsGVKcph4i