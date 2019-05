FAKTA: Rød blok fastholder markant fremgang

Partierne i rød blok står til at få 18 flere mandater end ved folketingsvalget i 2015.

Rød blok står stadig til at få et markant bedre valg end ved folketingsvalget i 2015.

For fire år siden kunne de røde partier mønstre 85 mandater tilsammen, men nu står rød blok til at få 103 mandater, viser den seneste måling fra Voxmeter.

Modsat står blå blok til at få 72 mandater, hvilket er 18 færre end i 2015.

Her er det fulde overblik over målingen. Tallet i parentes er resultatet ved det seneste folketingsvalg.

* Socialdemokraterne: 27,1 procent / 50 mandater (26,3 procent)

* De Radikale: 8,2 procent / 15 mandater (4,6 procent)

* De Konservative: 3,4 procent / 6 mandater (3,4 procent)

* Nye Borgerlige: 1,9 procent / 0 mandater (stillede ikke op)

* Socialistisk Folkeparti: 7,8 procent / 14 mandater (4,2 procent)

* Liberal Alliance: 4,4 procent / 8 mandater (7,5 procent)

* Kristendemokraterne: 1,8 procent / 0 mandater (0,8 procent)

* Dansk Folkeparti: 11,1 procent / 21 mandater (21,1 procent)

* Venstre: 18,0 procent / 33 mandater (19,5 procent)

* Enhedslisten: 9,0 procent / 17 mandater (7,8 procent)

* Alternativet: 3,8 procent / 7 mandater (4,8 procent)

* Klaus Riskær Pedersen: 0,7 procent / 0 mandater (stillede ikke op)

* Stram Kurs: 2,3 procent / 4 mandater (stillede ikke op)

* Øvrige: 0,8 procent / 0 mandater

Rød blok (inklusive Alternativet): 55,9 procent / 103 mandater.

Blå blok (inklusive Stram Kurs): 43,6 procent / 72 mandater.

Alle procenttal for partierne er rundet af til én decimal. Det er derfor, at de to blokkes stemmetal ikke giver 100 procent tilsammen.

Voxmeters politiske meningsmåling baserer sig på interview gennemført i perioden 21. til 23. maj med 1006 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover.

Voxmeter ringer hver dag cirka 330 nye vælgere op, som målingen bliver opdateret med på den givne dag.

Den maksimale statistiske usikkerhed på målingen er på cirka +/- 2,7 procentpoint.

Kilde: Voxmeter for Ritzau

/ritzau/