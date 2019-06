FAKTA: Rød blok fastholder stor føring få dage før valget

Sammenlignet med valget i 2015 går blå blok tilbage med hele ti procentpoint i seneste måling fra Voxmeter.

104 mandater til rød blok mod bare 71 til blå blok.

Med bare få dage tilbage til folketingsvalget 5. juni står de røde partier i den seneste måling fra Voxmeter til at vinde noget nær en jordskredssejr.

Der er fremgang at spore hos samtlige af rød bloks partier fraregnet Alternativet, der i målingen får bare 2,7 procent af stemmerne.

På blå blok er det i særdeleshed Dansk Folkeparti, der mister vælgere. Målingen giver partiet bare 10,7 procent af stemmerne. Men også Liberal Alliance og Venstre står til at miste henholdsvis 4,5 og 2,1 procentpoint sammenlignet med valget i 2015.

Her er det fulde overblik over den nyeste Voxmeter-måling. Tallet i parentes er resultatet ved det seneste folketingsvalg:

* Socialdemokratiet: 28,3 / 52 mandater (26,3 procent)

* Det Radikale Venstre: 8,4 / 15 mandater (4,6 procent)

* Det Konservative Folkeparti: 5,0 / 9 mandater (3,4 procent)

* Nye Borgerlige: 2,5 / 5 mandater (0,0 procent)

* Socialistisk Folkeparti: 8,3 / 14 mandater (4,2 procent)

* Liberal Alliance: 3,0 / 5 mandater (7,5 procent)

* Kristendemokraterne: 1,8 / 0 mandater (0,8 procent)

* Dansk Folkeparti: 10,7 / 20 mandater (21,1 procent)

* Venstre: 17,4 / 32 mandater (19,5 procent)

* Enhedslisten: 8,9 / 16 mandater (7,8 procent)

* Alternativet: 2,7 / 5 mandater (4,8 procent)

* Klaus Riskær Pedersen: 0,3 / 0 mandater (0,0 procent)

* Stram Kurs: 1,6 / 0 mandater (0,0 procent)

* Øvrige: 0,5 / 0 mandater

Rød blok, samlet: 57,2 procent - 104 mandater (47,7 procent – 85 mandater)

Blå blok, samlet: 43,5 procent - 74 mandater (52,3 procent – 90 mandater)

Alle procenttal for partierne er rundet af til én decimal. Det er derfor, at de to blokkes stemmetal ikke giver 100 procent tilsammen.

Voxmeters politiske meningsmåling baserer sig på interviews gennemført i perioden fra 30. maj til 1. juni med 1006 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover.

Voxmeter ringer hver dag cirka 330 nye vælgere op, som målingen bliver opdateret med på den givne dag.

Den maksimale statistiske usikkerhed på målingen er på cirka +/- 2,8 procentpoint.

Kilder: Voxmeter for Ritzau.

/ritzau/