FAKTA: S-politikers Facebook-opslag startede stormvejr

Et Facebook-opslag af Simon Simonsen startede et stormvejr, der nu kan koste ham folketingskandidaturet.

Det var et opslag på Facebook skrevet af Simon Simonsen omhandlende partifællen og borgmester i Roskilde Joy Mogensen, som bragte Simon Simonsen i problemer.

Joy Mogensen er blevet gravid ved hjælp af donorsæd og har valgt at være enlig mor. Den form for familiekonstellation bliver kritiseret af folketingskandidaten Simon Simonsen.

Partiet har siden forsøgt at få folketingskandidaten til at fjerne opslaget, men det afviser han at gøre.

Uddrag fra Facebook-opslaget på Simon Simonsens profil:

- Flere og flere kvinder bliver soloforældre, og det er en tragedie af shakespeareske dimensioner, når der samtidigt er ca. 500.000 skønne og vidunderlige mænd, der er barnløse, og det tal er stigende. Indtil for 30-40 år siden var en af disse mænd blevet mand til Joy og far til Joys barn. Er det godt for et barn at starte tilværelsen ud, med kun en forældre?

- Men vi skal ikke dømme hende, men hjælpe hende og de mange mange andre kvinder og mænd som ofte ender som barnløse, alene og i umulige valg. Det er ikke kun deres ansvar, men også et kæmpe politisk problem. Den kønspolitik vi fører skiller de facto kvinder og mænd mere end den samler.

Kilde: Simon Simonsens Facebook-profil.

/ritzau/