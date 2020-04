FAKTA: Så mange arbejder i genåbnede erhverv

Over 30.000 er ansat i de erhverv, der mandag genåbner ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Mandag åbner en række erhverv, der tidligere har været lukket som et led i myndighedernes indsats for at inddæmme smitte med coronavirus.

Danmarks Statistik har kigget på, hvor mange der arbejder i nogle af de erhverv, der genåbner mandag.

Nogle af disse grupper har dog ikke været fuldstændig lukket. Eksempelvis har tandlæger modtaget akutte patienter under nedlukningen.

Her kan er et overblik over, hvor mange der er ansat i syv af de grupper, der åbner mandag:

* Tandlæger: 12.844.

* Frisører: 7732.

* Optikere: 3800.

* Fysio- og ergoterapeuter: 4489

* Kiropraktorer: 1432

* Psykologer: 1107

Kilder: Danmarks Statistik.

/ritzau/