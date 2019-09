FAKTA: Så mange børn bor der på Sjælsmark

De Radikale efterspørger en køreplan for de mere end 100 børn og deres familier på Udrejsecenter Sjælsmark.

De Radikale vil have regeringen til snart at komme med en køreplan for de børnefamilier, der skal forlade Udrejsecenter Sjælsmark og bo et andet sted.

Her er information om centret og antallet af børn på det:

* Centret ligger i Hørsholm Kommune i Nordsjælland.

* Det drives af Kriminalforsorgen efter aftale med Udlændingestyrelsen. Den første familie flyttede ind i december 2016.

* Den politiske beslutning, om at afviste asylansøgere skal bo på udrejsecentre, blev taget i september 2012.

* Det var oprindeligt ikke intentionen, at der skulle bo børn på Sjælsmark, men det blev efterfølgende ændret.

* Afviste børnefamilier i asylsystemet får besked om at flytte til Sjælsmark, når politiet vurderer, at familien ikke samarbejder med myndighederne om udrejse.

* Antallet af afviste asylansøgere på Udrejsecenter Sjælsmark varierer på dagsbasis, når politiet eskorterer beboere til deres hjemland, eller når nye beboere kommer til.

* Ifølge en verificeret opgørelse fra Udlændingestyrelsen 10. marts boede der her 134 børn på Sjælsmark.

* Ifølge en opgørelse fra Hørsholm Kommune fra 27. maj boede der her 141 børn på Sjælsmark.

* I slutningen af juni havde kommunens sociale myndigheder siden årsskiftet modtaget 40 underretninger om børn med bekymrende adfærd på Sjælsmark.

* Sidste år modtog kommunen i alt 56 underretninger svarende til hver fjerde underretning om børneadfærd i hele Hørsholm Kommune.

* Den nuværende regering har lagt op til, at børnefamilierne på Sjælsmark skal ud af centret og bo et andet sted, der dog ikke er sat navn på.

* Det var en del af den aftale som Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten blev enige om som grundlag for en ny S-regering med Mette Frederiksen (S) i spidsen.

Kilder: Udlændingestyrelsen, Hørsholm Kommune, Dansk Røde Kors.

/ritzau/