FAKTA: Så mange har søgt videregående uddannelse gennem årene

Søndag udløb fristen for at søge en videregående uddannelse. Her kan du se udviklingen i antal ansøgninger.

I år har 94.604 søgt om optagelse på en videregående uddannelse. Det er det højeste antal siden 2016.

Der har været en forventning om, at antallet af ansøgere ville være særligt højt i år. Det skyldes, at coronasituationen har skabt uvished for de unges udlandsrejser og job.

Af samme årsag har Folketinget afsat penge til at oprette 5000 flere studiepladser, hvor halvdelen skal placeres uden for hovedstaden.

Herunder kan du se, hvordan antallet af ansøgere til de videregående uddannelse har udviklet sig gennem årene:

* 2020: 94.604 ansøgere.

* 2019: 88.754 ansøgere.

* 2018: 89.700 ansøgere.

* 2017: 91.539 ansøgere.

* 2016: 94.744 ansøgere.

* 2015: 93.924 ansøgere.

* 2014: 90.933 ansøgere.

* 2013: 87.744 ansøgere.

* 2012: 80.528 ansøgere.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/