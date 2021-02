FAKTA: Så mange test bliver taget i Danmark om ugen

Det vil kræve omkring ti gange så mange test som i dag, hvis regeringens strategi skal føres ud i livet.

Regeringen har lagt op til, at alle skal testes to gange om ugen. Det kan teoretisk set betyde, at der skal kunne foretages 10-12 millioner test om ugen.

Det vil være mere end en tidobling af det nuværende antal test.

Her er en oversigt over, hvor meget Danmark har testet om ugen i 2021. Tallene er både for pcr-test i det offentlige og de lyntest og pcr-test, som private leverandører står for:

Uge 53: 817.130.

Uge 1: 705.574.

Uge 2: 764.356.

Uge 3: 957.259.

Uge 4: 992.500.

Uge 5: 947.171.

Uge 6: 968.584.

Kilde: Statens Serum Institut. Ritzau har lagt tallene for de offentlige test og private sammen.

/ritzau/