FAKTA: Så meget koster det at kompensere minkerhvervet

Kompensationen til det danske minkerhverv, der nu er nedlagt, kan koste op til 19 milliarder kroner.

Med en aftale mellem regeringen og Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance ligger det nu fast, hvordan minkavlerne skal kompenseres.

I alt kan aftalen om kompensation løbe op i 19 milliarder kroner.

Det helt eksakte beløb kendes endnu ikke, blandt andet fordi hver enkelt minkavlers sag skal vurderes. Der har været omkring 1000 minkfarme i Danmark.

Her er et overblik over økonomien i kompensationsaftalen:

Erstatning til avlerne:

* Erstatning til minkavlere mellem 2022-2030: 8,9 milliarder kroner.

* Erstatning i 2021 for aflivede dyr, der ikke kunne pelses: 1,8-2,8 milliarder kroner.

* Dvaleordningen, der betyder, at minkavlere får mulighed for at genoplive erhvervet næste år: 60 millioner kroner.

* Lukkeomkostninger: 80 millioner kroner.

* Indsats i det statsejede Finansiel Stabilitet for konkursramte avlere: 30 millioner kroner.

* Direkte erstatning i alt: 10,87-11,87 milliarder kroner.

Erstatning til erhvervet generelt:

* Erstatning til følgeerhverv, eksempelvis pelserier: 3-4 milliarder kroner.

* Omstillingspulje: 100 millioner kroner.

* I alt til erhvervet: 3,1-4,1 milliarder kroner.

Øvrigt:

* Nedrivning af produktionsanlæg: 1,5-2,7 milliarder kroner.

* Minktaksationskommissioner (beregning og vurdering af erstatning): 100 millioner kroner.

* I alt under øvrigt: 1,6-2,8 milliarder kroner.

Samlet pakke: 15,57-18,77 milliarder kroner.

Andre initiativer:

* Suspension af dagpengeforbrug: 250 millioner kroner.

* Økologisk omstilling af fødevareproduktion og lignende: 50 millioner kroner.

Kilder: Erhvervsministeriet og Finansministeriet.

/ritzau/