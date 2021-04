FAKTA: Så meget smitte kræver nedlukning af sogne

Overskrider et sogn tre grænseværdier for coronasmitte, kan det blive lukket. Regering vil nu lempe regler.

Regeringen vil lempe reglerne for automatisk nedlukning af sogne og kommuner, så der må være lidt højere smitte, inden sognets skoler, fritidsinstitutioner og kultur- og idrætsliv bliver lukket ned.

Det fremgår af et forslag fra Børne- og Undervisningsministeriet, som er sendt til Folketingets Epidemiudvalg, der onsdag eftermiddag skal drøfte sagen ifølge DR.

I dag bliver et sogn nedlukket, hvis smitten overskrider tre nøgletal. Det sker, hvis der over en uge er flere end 20 smittetilfælde, mere end 400 smittede per 100.000 indbyggere og en positivprocent over 2.

Regeringen vil ændre de to sidste til henholdsvis 500 og 2,5 procent.

Regeringen foreslår desuden, at skoler og institutioner uden smittetilfælde kan få lov at genåbne, hvis et af de tre nøgletal falder under grænseværdierne.

Sådan er de nuværende grænser:

* Mere end 400 smittede per 100.000 de seneste syv dage.

* Mere end 20 smittetilfælde de seneste syv dage.

* En positivprocent - andelen af positive prøver - på over 2.

Hvis sognet overskrider grænsen, skal følgende lukke:

* Skoler og uddannelsesinstitutioner. Det gælder folke- og privatskoler, sfo'er, fritidsklubber, gymnasier og enkelte andre uddannelser.

* Lokaler inden for kultur skal lukke. Det gælder zoologiske haver, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

* Idrætslokaler. Det gælder for eksempel idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Kilde: Coronasmitte.dk

