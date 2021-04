FAKTA: Så meget smitte kræver nedlukning af sogne

Hvis et sogn overskrider tre grænseværdier for coronasmitte, kan det blive lukket ned. Læs mere her.

Folketinget har indført en model, som giver mulighed for at indføre lokale nedlukninger, hvis der er høj smitte.

Læs mere om, hvilke tre værdier der skal overskrides, for at et sogn bliver lukket ned.

* Mere end 400 smittede per 100.000 de seneste syv dage.

* Mere end 20 smittetilfælde de seneste syv dage.

* En positivprocent - andelen af positive prøver - på over to.

Her er, hvad der skal lukke, hvis sognet overskrider grænsen.

* Skoler og uddannelsesinstitutioner. Det gælder folke- og privatskoler, SFO'er, fritidsklubber, gymnasier og enkelte andre uddannelser.

* Lokaler inden for kultur skal lukke. Det gælder zoologiske haver, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik-og kulturskoler.

* Idrætslokaler. Det gælder for eksempel idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Kilde: Coronasmitte.dk

/ritzau/