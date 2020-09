FAKTA: Så meget tester EU-landene for coronavirus

Danmark er det land i EU, som tester næstmest for coronavirus. Se oversigt her.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) mener, at alt for mange i befolkningen bliver testet, uden at der er en sundhedsfaglig grund til det.

Det blokerer for hurtige test og svar fra borgere, som har symptomer for coronavirus eller er nær kontakt til en smittet, lyder det fra PLO.

Her er en oversigt over, hvor meget de enkelte lande tester ugentligt målt per 100.000 indbyggere.

Luxembourg - 6612.

Danmark - 5923.

Island - 4781.

Storbritannien - 2715.

Malta - 2684.

Belgien - 2181.

Litauen - 2087.

Cypern - 2017.

Island - 1755.

Frankrig - 1554.

Finland - 1519.

Norge - 1371.

Sverige - 1363.

Spanien - 1317.

Portugal - 1316.

Tyskland - 1266.

Estland - 1237.

Østrig - 1158.

Holland - 1080.

Italien - 1018.

Slovenien - 881.

Letland - 863.

Kroatien - 784.

Ungarn - 727.

Rumænien - 722.

Grækenland - 712.

Slovakiet - 519.

Bulgarien - 401.

Polen - 357.

Kilde: Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC) - tal for uge 38.

/ritzau/