FAKTA: Så mange danskere har høreproblemer

Regeringen fremlægger søndag et udspil, som skal forbedre indsatsen på høreområdet for 115 millioner kroner.

Udspillet skal forhandles med Dansk Folkeparti i næste års finanslov.

Her kan du læse mere om høretab i Danmark:

- I Danmark hørescreenes alle nyfødte børn, og årligt har 100-150 nyfødte høretab. For andre kommer høretabet senere i livet. For langt de fleste kommer høretabet med alderdommen.

- Det anslås, at i 2017 blev omkring 64.000 patienter behandlet for høretab i offentligt regi. Der er ingen central opgørelse over, hvor mange patienter der samtidig blev behandlet i den private sektor.

- I 2017 blev der udleveret cirka 140.000 høreapparater. Heraf blev 43 procent udleveret i privat regi. Det vurderes, at cirka en tredjedel af patienterne med høretab er mellem 18 og 64 år. To tredjedele er ældre over 65 år.

- Omkring 500.000-800.000 danskere anslås at lide af hørenedsættelse i større eller mindre grad.

Kilder: Sundhedsministeriet

/ritzau/