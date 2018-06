FAKTA: Så mange føler sig alene i sundhedsvæsenet

Kun omkring hver tiende patient med hyppig lægekontakt oplever, at deres praktiserende læge styrer dem igennem

En ny undersøgelse fra Danske Patienter sætter fingeren på et nyt ømt punkt i det stadigt mere specialiserede danske sundhedsvæsen.

For nok er dødelighed faldet, og ventelister skåret ned, men de stadigt flere patienter, som på grund af deres sygdom har langvarig og hyppig kontakt med systemet, føler de må klare sig selv.

* Kun 30 procent af patienterne med jævnlig kontakt til sundhedsvæsenet føler sig inddraget i forløbet af deres egen behandling.

* 60 procent føler, at de selv skal koordinere og følge op på behandlingen.

* Kun 11 procent synes, de kan give stafetten for deres behandlingsforløb til deres praktiserende læge.

* Patienterne efterlyser også større fokus på deres følgesygdomme. Halvdelen af dem mener, at den store psykiske belastning ved at være syg får for lidt opmærksomhed.

Kilder: Danske Patienter

